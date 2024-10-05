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Як завжди, молода і красива: 78-річна Шер із сином з'явилася на прем'єрі фільму жахів

Як завжди, молода і красива: 78-річна Шер із сином з'явилася на прем'єрі фільму жахів

Як завжди, молода і красива: 78-річна Шер із сином з'явилася на прем'єрі фільму жахів

Шер / Фото: Getty Images

Співачка підтримала свого сина на прем'єрі його нової стрічки.

Шер відвідала прем’єру фільму жахів "Little Bites", яка відбулася на Beyond Fest у Санта-Моніці. Вона прийшла підтримати свого сина – 55-річного актора Чаза Боно, який зіграв у стрічці.

На червоній доріжці музична ікона постала у кремовому жакеті, прикрашеному шпильками, срібними ланцюжками на плечах і чорною облямівкою.

Шер / © Getty Images
Шер / Фото: Getty Images

Аутфіт Шер доповнила чорним топом, чорними обтислими штанями і шкіряними чорними ботфортами.

Чаз був одягнений у блакитний картатий піджак, білу сорочку, сірі штани і бежеві шкіряні туфлі.

Нагадаємо, Шер прийшла на вечірку у стильному луку. На ній були розкльошені джинси з потертостями, білий жакет і білий корсетний топ.

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