Як завжди, молода і красива: 78-річна Шер із сином з'явилася на прем'єрі фільму жахів

Співачка підтримала свого сина на прем'єрі його нової стрічки.
Шер відвідала прем’єру фільму жахів "Little Bites", яка відбулася на Beyond Fest у Санта-Моніці. Вона прийшла підтримати свого сина – 55-річного актора Чаза Боно, який зіграв у стрічці.
На червоній доріжці музична ікона постала у кремовому жакеті, прикрашеному шпильками, срібними ланцюжками на плечах і чорною облямівкою.
Аутфіт Шер доповнила чорним топом, чорними обтислими штанями і шкіряними чорними ботфортами.
Чаз був одягнений у блакитний картатий піджак, білу сорочку, сірі штани і бежеві шкіряні туфлі.
Нагадаємо, Шер прийшла на вечірку у стильному луку. На ній були розкльошені джинси з потертостями, білий жакет і білий корсетний топ.
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