Як завжди, на пляжі: топмодель Ізабель Гулар блиснула підтягнутими сідницями у в'язаних мінішортах

Дівчина завжди підкреслює свою фігуру одягом.
На нових фото в Instagram 40-літня бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – позує на березі океану на одному з найпопулярніших курортів її рідної Бразилії.
На піщаних пагорбах модель зображена у в'язаному костюмі з білими квітами, що складається з мінішортів, які ефектно підкреслюють її підтягнуті сідниці, та укороченої кофти з розкльошеними рукавами. Її пляжний образ доповнюють сонцезахисні окуляри у білій оправі та золоті сережки.
Підтримувати чудову фізичну форму моделі допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години, незважаючи на те, як завантажений день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.
Раніше, нагадаємо, ефектна Ізабель Гулар позувала біля багаття на пляжі у прозорій сукні з градієнтом.
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