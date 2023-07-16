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Як завжди, не соромиться: Демі Роуз без бюстгальтера похизувалася сексуальними грудьми

Як завжди, не соромиться: Демі Роуз без бюстгальтера похизувалася сексуальними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
544
Час на прочитання
1 хв
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Як завжди, не соромиться: Демі Роуз без бюстгальтера похизувалася сексуальними грудьми

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель спокусливим аутфітом розбурхала уяву фоловерів.

Демі Роуз показала в Instagram Stories свій відвертий образ, у якому вона з'явилася на вечірці під час відпочинку на Ібіці.

Модель зробила селфі у вбиральні. На Демі була прозора обтисла сукня, декорована зверху золотистим мереживом, паєтками і бісером. На стегнах вона зав'язала золотисте парео. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, а частину грудей прикривало сіро-блакитне мереживо. Роуз похизувалася своїм пишним і сексуальним бюстом.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель зробила укладання, макіяж у золотисто-нюдових відтінках, прикрасила руки золотими браслетами і каблучками. Вона мала дуже спокусливий вигляд.

Нагадаємо, минулого разу зваблива Демі Роуз влаштувала собі фотосет біля басейну у блакитному купальнику із білим психоделічним принтом і глибоким вирізом.

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Дата публікації
Перегляди
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