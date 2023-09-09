Як завжди, неймовірна: 50-річна Гайді Клум блакитною сукнею підкреслила ідеальну фігуру

Супермодель і телеведуча має красиву фігуру, тож, що б вона не одягла, їй все пасує.

Гайді Клум сфотографували перед прямим ефіром нового 18-го сезону талантшоу America's Got Talent у каліфорнійському місті Пасадина.

На ефір вона прийшла у яскравому аутфіті. На моделі була блакитна сукня від бренду Alex Perry з американською проймою і драпуванням. Вбрання також мало розріз спереду, через який Гайді демонструвала красиві ноги.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Образ Клум доповнила блакитними босоніжками на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками зі світло-блакитним камінням, а руки – срібними каблучками. Довгий червоний манікюр і червоний педикюр завершили лук моделі.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі нового сезону талантшоу Гайді Клум сяяла у мінісукні дивного дизайну.

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