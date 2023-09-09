Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як завжди, неймовірна: 50-річна Гайді Клум блакитною сукнею підкреслила ідеальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
563
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як завжди, неймовірна: 50-річна Гайді Клум блакитною сукнею підкреслила ідеальну фігуру

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Супермодель і телеведуча має красиву фігуру, тож, що б вона не одягла, їй все пасує.

Гайді Клум сфотографували перед прямим ефіром нового 18-го сезону талантшоу America's Got Talent у каліфорнійському місті Пасадина.

На ефір вона прийшла у яскравому аутфіті. На моделі була блакитна сукня від бренду Alex Perry з американською проймою і драпуванням. Вбрання також мало розріз спереду, через який Гайді демонструвала красиві ноги.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press
Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Образ Клум доповнила блакитними босоніжками на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками зі світло-блакитним камінням, а руки – срібними каблучками. Довгий червоний манікюр і червоний педикюр завершили лук моделі.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі нового сезону талантшоу Гайді Клум сяяла у мінісукні дивного дизайну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
563
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація