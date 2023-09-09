Як завжди, неймовірна: 50-річна Гайді Клум блакитною сукнею підкреслила ідеальну фігуру

Супермодель і телеведуча має красиву фігуру, тож, що б вона не одягла, їй все пасує.
Гайді Клум сфотографували перед прямим ефіром нового 18-го сезону талантшоу America's Got Talent у каліфорнійському місті Пасадина.
На ефір вона прийшла у яскравому аутфіті. На моделі була блакитна сукня від бренду Alex Perry з американською проймою і драпуванням. Вбрання також мало розріз спереду, через який Гайді демонструвала красиві ноги.
Образ Клум доповнила блакитними босоніжками на шпильках. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками зі світло-блакитним камінням, а руки – срібними каблучками. Довгий червоний манікюр і червоний педикюр завершили лук моделі.
Нагадаємо, на прем'єрі нового сезону талантшоу Гайді Клум сяяла у мінісукні дивного дизайну.
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