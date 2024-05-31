Як завжди, провокаційно: Демі Роуз показала селфі без бюстгальтера

Британська "Кім Кардашян" не любить носити білизну.
Демі Роуз обожнює фотографуватися у відвертих образах. Ось і цього разу красуня потішила фоловерів в Instagram селфі, на якому постала у спокусливому луку.
Модель постала у мініатюрних стрингах і без бюстгальтера. На шиї у неї був аксесуар із мотузкових торочок, які трішки прикривали її пишні і сексуальні груди.
Роуз зробила акуратну зачіску і ніжний макіяж із чорними стрілками. Завершила лук вона лаконічними золотими сережками і каблучкою.
Нагадаємо, Демі Роуз похизувалася спокусливим бюстом у зеленому бікіні з жовтою облямівкою.
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