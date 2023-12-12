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Як завжди, сексуальна: британська модель у чорному бікіні продемонструвала струнке тіло

Як завжди, сексуальна: британська модель у чорному бікіні продемонструвала струнке тіло

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
806
Час на прочитання
1 хв
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Як завжди, сексуальна: британська модель у чорному бікіні продемонструвала струнке тіло

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі поповнила гардероб новим купальником.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові гарячі фото, на яких похизувалася пляжною обновкою.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Цього разу  модель одягла чорне бікіні з металевою фурнітурою і продемонструвала струнку фігуру.

А взагалі, що б Чі не одягла, вона у всьому має неймовірний вигляд.

Свій лук Арабелла доповнила сережками і ланцюжками. Позувала вона, сидячи на журнальному дерев'яному столику.

Арабелла Чі/Instagram / ©
Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фоловерам спокусливі світлини у жовтому купальнику на зав'язках. 

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Дата публікації
Перегляди
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