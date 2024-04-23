Як завжди, сексуальна: Демі Роуз у бікіні спокусливо позувала у Каппадокії

Демі Роуз привітала своїх підписників із всесвітнім днем Землі (який відзначали 22 квітня) пікантним знімком із відпочинку у Каппадокії.

На фото британська "Кім Кардашян" позувала у басейні на тлі місцевої архітектури і природи. Вона постала у блискучому бікіні мідного відтінку на зав'язках.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі блиснула пишним бюстом, тонкою талією, пласким животом і широкими стегнами. Її фігура у вигляді "піскового годинника" мала дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз продемонструвала кокетливий образ у синій сукні з пір'ям і сексуальним декольте.

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