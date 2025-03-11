Як завжди, сміливо: Белла Торн блиснула трусами з мереживом на фешнівенті у Парижі

Белла Торн відвідала показ колекції осінь/зима 2025-2026 бренду Marine Serre у Hotel de la Monnaie, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На фешнівенті зірка з'явилася у пікантному аутфіті. На ній було екстравагантне чорне вбрання з білим мереживом і вирізами на стегнах, у якому вона засвітила труси.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Образ Торн доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах. Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж із цікавими чорними стрілками і червоний манікюр. Вуха Белла прикрасила чорними сережками, а шию – золотим кольє із синім камінням.

Нагадаємо, Белла Торн у "голому" вбранні приїхала на день народження Періс Гілтон.

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