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Як завжди, сміливо: фешнблогерка у прозорому вбранні похизувалася стрункою фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Як завжди, сміливо: фешнблогерка у прозорому вбранні похизувалася стрункою фігурою

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Леоні Ганне з'явилася на модному показі у відвертому вбранні.

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка – 35-річна Леоні Ганне відвідала показ бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Красуня обрала для свого виходу сміливий лук, у якому продемонструвала струнку фігуру. На ній був чорний прозорий костюм, розшитий паєтками, бісером і камінням. Під нього Леоні одягла чорну білизну.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Образ блогерка доповнила чорними босоніжками на шпильках і з камінням та сумкою кольору металік.

Леоні зібрала волосся в пучок і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були сережки з камінням, а на руках – браслети і каблучки.

Нагадаємо, Леоні Ганне у секуальній сукні-комбінації побувала на вечірці Victoria's Secret.

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Дата публікації
Перегляди
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