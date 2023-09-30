Як завжди, сміливо: фешнблогерка у прозорому вбранні похизувалася стрункою фігурою

Леоні Ганне з'явилася на модному показі у відвертому вбранні.
Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка – 35-річна Леоні Ганне відвідала показ бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Красуня обрала для свого виходу сміливий лук, у якому продемонструвала струнку фігуру. На ній був чорний прозорий костюм, розшитий паєтками, бісером і камінням. Під нього Леоні одягла чорну білизну.
Образ блогерка доповнила чорними босоніжками на шпильках і з камінням та сумкою кольору металік.
Леоні зібрала волосся в пучок і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були сережки з камінням, а на руках – браслети і каблучки.
Нагадаємо, Леоні Ганне у секуальній сукні-комбінації побувала на вечірці Victoria's Secret.
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