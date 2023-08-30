Як завжди, стильна: Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку із собакою у білому вбранні

Дівчина не звертала уваги на фотографів і просто йшла вулицею, слухавши музику.
Американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на прогулянку зі своїм псом на прізвисько Коломбо. Практично щодня її фотографують у Нью-Йорку під час таких виходів із домашнім улюбленцем, який мешкає з нею вже близько 3 років.
Цього разу на дівчині було повністю біле вбрання. Емілі поєднала широкі штани, майку та куртку від бренду Henne. Штани мали розрізи спереду знизу, а також були виконані з щільного деніму. Майка дівчини була в дрібний рубчик і носила вона її підвернутою.
Доповнили лук черевики Timberland у класичному бежевому кольорі, золоті прикраси на неї та сонцезахисні окуляри на очах. Також вона розпустила волосся та зробила трендовий лате-макіяж.
Також дівчина поділилася на сторінці в Instagram селфі в цьому луку.
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