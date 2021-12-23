Як завжди стильна: Гейлі Бібер сходила на шопінг у Нью-Йорку

Як завжди стильна: Гейлі Бібер сходила на шопінг у Нью-Йорку

Дружина Джастіна Бібера, фотомодель та трендсеттерка знову потрапила під приціл папараці.

Навіть узимку, коли температура на градуснику опускається, модель Гейлі Бібер не забуває про стиль і тренди. Днями зірку помітили у Нью-Йорку, коли вона ходила на шопінг, можливо навіть за різдвяними подарунками. Для свого виходу вона одягла широкі модні джинси, білий кроптоп у рубчик та кардиган Saint Laurent.

Як верхній одяг дівчина одягла об'ємну шкіряну куртку-бомбер від Balenciaga, масивні туфлі та кепку, теж від бренду Balenciaga. Завершили цей повсякденний лук сонцезахисні окуляри та легкий макіяж.

Гейлі Бібер / Getty Images

Також нещодавно модель зробив нове тату, фото якого опублікував у своєму Instagram-акаунті її майстер. Під правим вухом дівчини тепер красується напис "Нью-Йорк", але от лише користувачі не зрозуміли, чому дівчина з Арізони, яка мешкає в Лос-Анджелесі зробила таке тату.

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