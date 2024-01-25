Як завжди, стильна: Тіна Кунакі виблискувала на Тижні моди в Парижі

Тіна побувала на шоу Valentino під час показу колекції сезону весна-літо 2024 року, куди приїхала у сірому довгому пальті, під яким був штанний костюм до тону. Тіна взула кеди, розпустила кучеряве волосся, зробила легкий макіяж, підкресливши зовсім трохи очі і губи і доповнила образ кількома каблучками на пальцях.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

26-річна модель відвідала і показ Victor & Rolf Haute Couture весна-літо 2024. На шоу Тіна приїхала в молочній максісукні зі збірками на талії та без рукавів, а взута була у чорні шкіряні босоніжки на підборах. Волосся вона зібрала ззаду шпилькою, а макіяж зробила мінімалістичним і ледь помітним. Манікюр у неї був чорного кольору.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Кілька днів тому Тіна Кунакі відвідувала один із показів разом зі своїм братом Закарі Кунакі. Того дня зірка з'явилася на публіці у хутряному пальті та чорній трикотажній сукні, а взула шкіряні чоботи на квадратних високих підборах.

Тіна Кунакі з братом Закарі Кунакі / Фото: Getty Images

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