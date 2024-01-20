Як завжди, стильна: зірка реаліті картатою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Емма Ернан повернулась із відпочинку на Багамах і демонструє на вулицях міста стильні луки.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Білявка продемонструвала стильний яскравий образ. На ній був жовтий картатий костюм, який складався із короткої сукні і вкороченого жакета. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Лук Емма доповнила чорними гольфами і чорним лакованим взуттям на стійких підборах.

Красуня зробила елегантну високу зачіску, випустивши спереду пасма, і макіяж із рожевим блиском. На обличчя вона одягла оптичні окуляри у чорній оправі, прикрасила вуха сережками-кільцями, шию – ланцюжком із кулоном у формі серця, а руку – каблучкою. Французький манікюр завершив лук Ернан.

Нагадаємо, а на церемонії нагородження премії "Еммі" Емма Ернан сяяла у розкішній сукні максі з флористичним принтом і глибоким вирізом.

Емма Ернан / Фото: Associated Press

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