Як завжди, у відвертому образі: Белла Торн у "голій" сукні блиснула білизною на церемонії

27-річна акторка і співачка у прозорому вбранні позувала фотографам на червоній доріжці.

Белла Торн відвідала церемонію нагородження премії Brit Awards 2025 у Лондоні.

На червоній доріжці зірка продемонструвала провокаційний аутфіт, у якому мала стрункий і сексуальний вигляд. На ній була чорна прозора сукня з високою горловиною і довгими рукавами, повністю усипана чорними стразами. Під вбранням на Торн була чорна білизна.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Цікавим доповненням її луку були об'ємні білі волани на рукавах і спині, які нагадували розпущений хвіст павича.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Образ Белла доповнила чорними босоніжками на платформах і підборах. Вона зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж смокі-айс і чорний манікюр із білими зірками.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Вуха співачка прикрасила діамантовими сережками у вигляді кілець зі шпильками, а руки – каблучками.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Белла Торн на день народження Періс Гілтон одягла чорне мереживне боді, під яким не було бюстгальтера.

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