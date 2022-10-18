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Як завжди, в розкішних туфлях: Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так…"

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Як завжди, в розкішних туфлях: Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так…"

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Цей образ вийшов досить нестандартним через поєднання кольорів та фасонів речей.

Акторка Сара Джесіка Паркер з'явилася вчора на вулицях Нью-Йорку, де нещодавно стартувала робота над другим сезоном серіалу "І просто так…". Образ зірки був, як завжди, незвичайним і поєднував у собі багато речей різних відтінків.

Так Паркер одягла штани оливкового кольору, які були звужені знизу і декоровані ґудзиками, їх вона поєднала з синьою олдскульною блузою з краваткою.

Доповнили цей образ брошка, каблучка зі стразами та маленькі сережки-пусети. Але особливо яскравими у цьому луку були туфлі малинового відтінку. Швидше за все ці туфлі зроблені брендом Паркер SJP і після виходу серіалу ми побачимо їх у продажу.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

З'явиться в цьому образі акторка в одній із серій ремейку чи це її повсякденна лук — поки що невідомо.

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