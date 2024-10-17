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Як завжди, відверто: Емілі Ратаковскі зробила "голе" селфі

Як завжди, відверто: Емілі Ратаковскі зробила "голе" селфі

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Модель любить робити пікантні знімки та показувати їх у Мережі.

33-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі опублікувала у своєму Instagram серію відвертих знімків, на яких вона позує у ванній кімнаті.

Модель повністю роздяглася і зробила селфі навпроти скляних дверей. Голі груди Емілі прикрила руками. Також вона позувала в ліжку.

(гортайте фото праворуч)

"Вдома", – лаконічно підписала фото Ратаковскі.

Раніше, нагадаємо, Емілі Ратаковскі потрапила до об'єктивів папараці – її сфотографували з подругою. Модель була в білій кофті з довгими рукавами та відкритим плечем, а також чорних штанях-кльош. Образ Емілі доповнила червоною лаковою сумкою довгастої форми та коричневими чоботями.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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