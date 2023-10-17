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Як завжди, відверто: спокуслива Демі Роуз без білизни почитала книжку на траві

Як завжди, відверто: спокуслива Демі Роуз без білизни почитала книжку на траві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
790
Час на прочитання
1 хв
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Як завжди, відверто: спокуслива Демі Роуз без білизни почитала книжку на траві

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" поділилася гарячими світлинами.

Демі Роуз знову розбурхала уяву підписників пікантним контентом. Модель опублікувала в Instagram знімки з нового відвертого фотосету, який вона влаштувала на природі.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Перед фотокамерою Демі постала без білизни. Інтимне місце вона прикрила білою сукнею, яку спустила аж на стегна, а на пишні груди поклала зелені листочки. З одягу на ній також залишилися рукави від сукні.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій відвертий аутфіт Роуз доповнила рудою перукою з локонами і плетінням, а також ніжним макіяжем із пишними віями.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель спокусливо позувала, лежачи на траві, і демонструвала сексуальні форми. На одному з фото Демі читає книжку з психософії.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у мініатюрних стрингах і з мушлями на грудях продемонструвала сексуальні форми.

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Дата публікації
Перегляди
790
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