Як завжди, відверто: спокуслива Демі Роуз без білизни почитала книжку на траві

Британська "Кім Кардашян" поділилася гарячими світлинами.
Демі Роуз знову розбурхала уяву підписників пікантним контентом. Модель опублікувала в Instagram знімки з нового відвертого фотосету, який вона влаштувала на природі.
Перед фотокамерою Демі постала без білизни. Інтимне місце вона прикрила білою сукнею, яку спустила аж на стегна, а на пишні груди поклала зелені листочки. З одягу на ній також залишилися рукави від сукні.
Свій відвертий аутфіт Роуз доповнила рудою перукою з локонами і плетінням, а також ніжним макіяжем із пишними віями.
Модель спокусливо позувала, лежачи на траві, і демонструвала сексуальні форми. На одному з фото Демі читає книжку з психософії.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз у мініатюрних стрингах і з мушлями на грудях продемонструвала сексуальні форми.
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