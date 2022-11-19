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Як завжди, відверто: зваблива Демі Роуз похизувалася великими сідницями

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
495
Час на прочитання
1 хв
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Як завжди, відверто: зваблива Демі Роуз похизувалася великими сідницями

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель продовжує спокушати своїх фоловерів відвертими світлинами.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нову серію пікантних знімків, які просто неможливо непомітити.

Цього разу модель постала перед об'єктивом фотокамери майже оголеною. На ній не було ні білизни, ні купальника. Прикрилась вона лише невеликим клаптиком тканини.

Спочатку Демі сфотографувалася спиною до камери. Вона похизувалася своїми пишними сідницями. Погодьтеся, що її фігура дійсно має дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Потім Роуз показала, як релаксувала в річці. Вона лежала, притулившись оголеним бюстом до каменя. З-під тканини визирала одна її сідниця. Демі була схожа на звабливу русалку.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, Роуз в образі Джессіки Реббіт продемонструвала сексуальні форми.

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Дата публікації
Перегляди
495
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