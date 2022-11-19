Як завжди, відверто: зваблива Демі Роуз похизувалася великими сідницями

Британська модель продовжує спокушати своїх фоловерів відвертими світлинами.
Демі Роуз опублікувала в Instagram нову серію пікантних знімків, які просто неможливо непомітити.
Цього разу модель постала перед об'єктивом фотокамери майже оголеною. На ній не було ні білизни, ні купальника. Прикрилась вона лише невеликим клаптиком тканини.
Спочатку Демі сфотографувалася спиною до камери. Вона похизувалася своїми пишними сідницями. Погодьтеся, що її фігура дійсно має дуже спокусливий вигляд.
Потім Роуз показала, як релаксувала в річці. Вона лежала, притулившись оголеним бюстом до каменя. З-під тканини визирала одна її сідниця. Демі була схожа на звабливу русалку.
Нагадаємо, Роуз в образі Джессіки Реббіт продемонструвала сексуальні форми.
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