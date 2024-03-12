Як зефірка: Аріана Гранде відвідала церемонію "Оскар" у креативній сукні та величезній накидці

Дівчина мала дуже незвичайний вигляд і виділялася на тлі інших знаменитостей, які обрали простіші образи.

Співачка та акторка Аріана Гранде відвідала церемонію вручення нагород "Оскар", яка відбулася у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці 30-річна зірка з'явилася в одному із найнезвичайніших образів заходу.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

На Гранде була рожева сукня від бренду Giambattista Valli. Вбрання складалося із самої сукні та довгої накидки.

Дизайн у вбрання був незвичайним, оскільки сукня мала безліч складок, а ось у накидки були величезні рукави та шлейф. Доповнила вбрання Аріана взуттям від Jimmy Choo та розкішними прикрасами від Tiffany & Co. Волосся дівчини було білого кольору, зібране в хвіст і накручене в локони.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Такі серйозні зміни у зовнішності відбулися в житті Гранде через роль у новому фільмі — вона зіграла добру відьму в мюзиклі "Зла", прем'єра якого намічена на осінь 2024 року.

В оригінальній бродвейській версії мюзиклу головні ролі виконали акторки Ідіна Мензел та Крістін Ченовет. 2023 року вистава відсвяткувала 20-річчя і на захід у Нью-Йорку з цього приводу прийшли головні його зірки. Ідіна та Крістін позували перед фотографами обійнявшись.

Ідіна Мензел і Крістін Ченовет / Фото: Associated Press

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