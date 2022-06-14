Як жити зараз, тривога про майбутнє і панічні атаки: Надя Дорофєєва поділилася корисними порадами психотерапевта

Як жити зараз, тривога про майбутнє і панічні атаки: Надя Дорофєєва поділилася корисними порадами психотерапевта

Співачка опублікувала поради від психотерапевта на теми, які найбільше турбують її фоловерів.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram корисний допис, в якому психотерапевтка Ольга Королік дає поради на теми, які найбільше турбують наразі українців: як жити зараз, тривога про майбутнє і панічні атаки.

"Важливо позначити, що все, що відбувається з вами зараз, все те, що ви переживаєте – це адекватна відповідь психіки на неадекватні події навколо. Ніхто не може бути морально готовим до війни. Найважливіше наше з вами завдання – вижити: і фізично, і психологічно. І нехай прості рекомендації психотерапевта допоможуть вам у цьому", – написала Надя.

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше Дорофєєва поділилася переліком безкоштовних психологічних консультацій.

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