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Як живуть супермоделі: у Мережі з'явилися фото розкішної квартири Аліни Байкової у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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608
Час на прочитання
2 хв
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Як живуть супермоделі: у Мережі з'явилися фото розкішної квартири Аліни Байкової у Нью-Йорку

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Зірка мешкає в одному з престижних районів міста у дуже світлій та затишній квартирі. Пропонуємо подивитися на дизайн її оселі детальніше.

Супермодель Аліна Байкова родом із міста Кропивницький. Модельну кар'єру вона розпочала у 17 років і досягла грандіозних успіхів, адже працювала з найзнаменитішими світовими брендами серед яких: були Hermès, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad та Armani.

Протягом багатьох років вона мешкає у Нью-Йорку, а 2016 року самостійно придбала невелику світлу квартиру, вартість якої на той момент була 999 тисяч доларів. Проте вже деякий час Аліна намагається продати ці апартаменти і згідно з виданням New York Post модель знизила вартість житла з 1,5 до 1,3 мільйона доларів.

Фото апартаментів та опис розміщено на сайті StreetEasy. Там вказано, що квартира Аліни — це автентичний нью-йоркський лофт, у будинку 1888 року, що розташований на красивій вулиці Мерсер-стріт, 250. У квартирі лаконічний дизайн, високі стелі та відреставрована колона, яка надає особливого шику та оригінальності приміщенню.

Квартира Аліни Байкової / © streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / © streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / © streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / © streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / © streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / © streeteasy.com
Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

У грудні 2022 року на YouTube-каналі Ані Олицької вийшло інтерв'ю з Байковою, яке знімалося у Нью-Йорку. Тоді дівчина відверто розповіла про своє життя та показала розкішну квартиру. Модель зазначила, що після покупки зробила у приміщенні ремонт та знесла стіни, щоб простір був об'єднаним, також за її бажанням були підняті стелі.

Дизайн квартири виконаний зі смаком та душею, тому новому власнику цього лофта дуже пощастить!

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Дата публікації
Перегляди
608
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