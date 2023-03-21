Як живуть супермоделі: у Мережі з'явилися фото розкішної квартири Аліни Байкової у Нью-Йорку

Зірка мешкає в одному з престижних районів міста у дуже світлій та затишній квартирі. Пропонуємо подивитися на дизайн її оселі детальніше.

Супермодель Аліна Байкова родом із міста Кропивницький. Модельну кар'єру вона розпочала у 17 років і досягла грандіозних успіхів, адже працювала з найзнаменитішими світовими брендами серед яких: були Hermès, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad та Armani.

Протягом багатьох років вона мешкає у Нью-Йорку, а 2016 року самостійно придбала невелику світлу квартиру, вартість якої на той момент була 999 тисяч доларів. Проте вже деякий час Аліна намагається продати ці апартаменти і згідно з виданням New York Post модель знизила вартість житла з 1,5 до 1,3 мільйона доларів.

Фото апартаментів та опис розміщено на сайті StreetEasy. Там вказано, що квартира Аліни — це автентичний нью-йоркський лофт, у будинку 1888 року, що розташований на красивій вулиці Мерсер-стріт, 250. У квартирі лаконічний дизайн, високі стелі та відреставрована колона, яка надає особливого шику та оригінальності приміщенню.

Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

Квартира Аліни Байкової / Фото: streeteasy.com

У грудні 2022 року на YouTube-каналі Ані Олицької вийшло інтерв'ю з Байковою, яке знімалося у Нью-Йорку. Тоді дівчина відверто розповіла про своє життя та показала розкішну квартиру. Модель зазначила, що після покупки зробила у приміщенні ремонт та знесла стіни, щоб простір був об'єднаним, також за її бажанням були підняті стелі.

Дизайн квартири виконаний зі смаком та душею, тому новому власнику цього лофта дуже пощастить!

Читайте також:

Розкішні образи української моделі Аліни Байкової (10 фото)