Як зірки підтримують українців: Наталія Могилевська спустилася до людей у бомбосховище та принесла води та їжі

Співачка Наталія Могилевська нікуди не поїхала з Києва за тих тяжких для всіх українців часів.

Артистка у Києві, на Осокорках. Вона вирішила підтримати наших людей і солдатів, спустилася в метро і принесла воду та ласощі. Відео пересування Наталі Києвом вона опублікувала в Instagram.

"Що б не трапилося, співай! Ці дні я була "закрита" на Осокорках. Вирішила здійснити вилазку в Тероборону, пошукати їжу, з'їздити в метро "Славутич". Подивитися, як там люди, підтримати дух зажурених і привезти води. Кожен повинен робити" свою роботу навіть у таких умовах. І крапка:) Головне, що хочу відзначити: Хто подивиться наше відео на інших станціях, куди я не зможу доїхати – нагадую, що у наших українців завжди було під рукою баян чи гітара, завжди співали хором, перерви між перестрілками і бомбардуваннями, створювали і писали нові приголомшливі пісні, а також із задоволенням співали свої народні. Це ліки 2-3 рази на день по годині і все буде добре! Завтра, а може і сьогодні – до зустрічі на Харківській ❤️❤️❤️ Ps. Хто живе в районі метро Славутич, Осокорки та у кого немає води – пишіть", - написала Наталія. І додала, що у неї скважина.

А також у метро Наталя показала людям вправи для дихання, аби заспокоїти нерви.

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