Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити макіяж за 8 хвилин – показує топмодель Бар Рафаелі

Як зробити макіяж за 8 хвилин – показує топмодель Бар Рафаелі

Бар Рафаелі показала, як зробити макіяж за 8 хвилин / Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Для такого легкого макіяжу знадобиться лише кілька засобів.

38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі у своєму Instagram продемонструвала свій щоденний макіяж. На нього зірка витрачає лише 8 хвилин, а для його створення вона не використовує багато декоративних засобів.

Починає Бар зі зволожувального крему, який готує шкіру до нанесення макіяжу, далі вона наносить консилер на внутрішні та зовнішні куточки очей, лоб та підборіддя; потім наносить скульптор на вилиці, рідкі рум'яна — на щоки як тіні та на перенісся; потім використовує блиск для губ і кремоподібний хайлайтер, а завершує все укладанням брів.

Зазначимо, у такому "макіяжі без макіяжу" Рафаелі не використовує туш для вій.

Нагадаємо, раніше топмодель Бар Рафаелі показувала свою калорійну вечерю.

Читайте також:

Великодній піст: що варто їсти та як не нашкодити здоров'ю? Поради дієтолога

Великодній піст: що варто їсти та як не нашкодити здоров'ю? Поради дієтолога

Повʼязані теми:

Наступна публікація