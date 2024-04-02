Як зробити макіяж за 8 хвилин – показує топмодель Бар Рафаелі

Для такого легкого макіяжу знадобиться лише кілька засобів.

38-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі у своєму Instagram продемонструвала свій щоденний макіяж. На нього зірка витрачає лише 8 хвилин, а для його створення вона не використовує багато декоративних засобів.

Починає Бар зі зволожувального крему, який готує шкіру до нанесення макіяжу, далі вона наносить консилер на внутрішні та зовнішні куточки очей, лоб та підборіддя; потім наносить скульптор на вилиці, рідкі рум'яна — на щоки як тіні та на перенісся; потім використовує блиск для губ і кремоподібний хайлайтер, а завершує все укладанням брів.

Зазначимо, у такому "макіяжі без макіяжу" Рафаелі не використовує туш для вій.

Нагадаємо, раніше топмодель Бар Рафаелі показувала свою калорійну вечерю.

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