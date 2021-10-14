Як зворушливо: Ельза Госк показала фото з підрослою донькою

Шведська модель Ельза Госк показала, як підросла її дочка Тууліккі, яку вона народила в лютому.

На знімках, опублікованих моделлю в блогу в Instagram, вона зображена з 8-місячною малечою Тууліккі Джоан в ліжку. Ельза оголена і вкрита пледом, а на ній лежить її кіт. Поруч з Госк знаходиться її донька, одягнена в смугасту піжаму.

Ельза Госк з дочкою / Instagram Ельзи Госк

Ельза також опублікувала фото з прогулянки, на яких тримає дівчинку на руках. одягнена Тууліккі в трикотажний костюм, а її мама в сірий жакет і джинси.

Ельза Госк з дочкою / Instagram Ельзи Госк

На інших фотографіях дочка Ельзи зображена, повзаючи на ліжку, щиро усміхаючись, а також позує сидячи з дерев'яною іграшкою в руках.

Дочка Ельзи Госк / Instagram Ельзи Госк

Ельза Госк народила дочку 11 лютого 2021 року і насолоджується кожним днем свого материнства, демонструючи пыдписникам, як успішно поєднує нову роль мами і роботу в модельному бізнесі.

Дочка Ельзи Госк / Instagram Ельзи Госк

Дочка Ельзи Госк / Instagram Ельзи Госк

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Образи Ельзи Госк (22 фото)

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