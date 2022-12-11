Яка ефектна: акторка з Туреччини у сукні з глибоким декольте похизувалася сексуальним бюстом

Екін-Су Кулчулоглу – 28-річна знаменитість із Туреччини, яка живе у Великій Британії.

Екін-Су Кулчулоглу – акторка і модель із Туреччини. Цьогоріч вона та її коханий - Давіде Санкліменті – стали переможцями у британському реалітішоу "Острів кохання".

А зараз вона презентувала лінійку своєї косметики BPerfect x Ekin-Su. Б'юті-захід відбувся у Лондоні.

Там Екін-Су постала в ефектному сексуальному образі. На ній була чорна атласна сукня максі від британського бренду Oh Polly з розрізом. Головний акцент в аутфіті був на глибокому декольте, крізь яке красуня продемонструвала свій спокусливий бюст.

Екін-Су Кулчулоглу / Фото: Getty Images

Акторка зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і завершила лук чорними босоніжками на шпильках.

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