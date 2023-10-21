Яка ефектна: Глое Кардашян білою мінісукнею підкреслила стрункі засмаглі ноги

Зірка реаліті у сексуальному аутфіті прийшла на святкову вечірку своєї сестри.

Глое Кардашян потрапила до об'єктивів папараці біля ресторану Funke у Беверлі-Гіллз, куди вона приїхала на вечірку з нагоди святкування дня народження її сестри Кім Кардашян.

Глое мала ефектний вигляд. Вона одягла білу мінісукню з американською проймою. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальні форми і стрункі засмаглі ноги.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

Кардашян була взута у пітонові туфлі на шпильках. Аутфіт красуня доповнила білою сумкою Birkin. Вона розпустила волосся, зробила вечірній макіяж із акцентом на очах і одягла помаранчеві окуляри. Довгий французький манікюр, дорогоцінні браслети і каблучка завершили лук Глое.

Нагадаємо, іменинниця Кім Кардашян обрала для вечірки червону сукню з вирізами, шнурівками і сексуальним декольте.

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