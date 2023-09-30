Яка ефектна: Ілона Гвоздьова блискучою мінісукнею з лелітками підкреслила стрункі ноги

Переможниця "Танців з зірками" обрала для свєї появи на музичній премії красивий лук.

Ілона Гвоздьова відвідала музичну премію MUZVAR AWARDS, яка відбулася у столичному МЦКМ.

На зірковому хіднику танцівниця з'явилася в ефектному образі. На ній була чорна мінісукня, розшита золотими лелітками. Вбрання було прикрашене квітковими аплікаціями, мало глибоке декольте зі стразами і торочку з пір'я на манжетах і подолі. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Ілони.

Ілона Гвоздьова

Аутфіт хореографиня доповнила чорними туфлями і чорним клатчем зі срібно-золотою вишивкою.

Гвоздьова зробила зачіску на один бік і ніжний макіяж, а у вухах були золоті сережки-ланцюжки.

Нагадаємо, на благодійному бранчі UWU Ілона Гвоздьова постала у стильному костюмі від українського бренду 25 Union, який складався із штанів-кльош і традиційного фартуха із символічним орнаментом, торочкою та поясом.

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