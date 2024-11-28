Яка ефектна: іспанська акторка у сукні зі стразами і вирізами сяяла на фотоколі у Мадриді

Іспанська акторка Мар Саура відвідала фотокол ELLE for Future 2024, який відбувся у готелі Four Seasons у Мадриді.

Перед фотографами вона постала в ефектному вечірньому образі. На ній була напівпрозора сукня максі, повністю прикрашена стразами. Вбрання мало виріз над і під грудьми. У ньому Мар мала стрункий і привабливий вигляд.

Мар Саура / Фото: Getty Images

Аутфіт Саура доповнила красивими босоніжками з ремінцями у вигляді золотих гілочок. Вона зробила зачіску з локонами, насичений макіяж очей, молочний манікюр і червоний педикюр. На пальцях сяяли каблучки з камінням.

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