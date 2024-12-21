Яка ефектна: Катерина Кухар у рожевій шубі і з красивим макіяжем позувала у фотосесії

Катерина Кухар знялася у новій фотосесії і показала кілька знімків фоловерам в Instagram.

Прима-балерина постала перед об'єктивом фотокамери у гламурному образі. Позувала вона у рожевій шубі тедді. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із акцентом на очах.

Катерина Кухар

"Робіть добрі справи і нехай всесвіт розбирається з рештою", – підписала Кухар фото.

Катерина Кухар

Нагадаємо, Катерина Кухар зачарувала ніжним і гарним аутфітом у весільній сукні.

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