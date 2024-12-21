Яка ефектна: Катерина Кухар у рожевій шубі і з красивим макіяжем позувала у фотосесії

Прима-балерина продемонструвала гламурний аутфіт.
Катерина Кухар знялася у новій фотосесії і показала кілька знімків фоловерам в Instagram.
Прима-балерина постала перед об'єктивом фотокамери у гламурному образі. Позувала вона у рожевій шубі тедді. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із акцентом на очах.
"Робіть добрі справи і нехай всесвіт розбирається з рештою", – підписала Кухар фото.
Нагадаємо, Катерина Кухар зачарувала ніжним і гарним аутфітом у весільній сукні.
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