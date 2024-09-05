Яка ефектна: Ніколь Кідман у блискучій сукні з глибоким декольте сяяла на прем'єрі фільму

Ніколь Кідман після ефектної появи на Венеційському кінофестивалі приїхала до Лос-Анджелеса на прем'єру телевізійного мінісеріалу "Ідеальна пара" (The Perfect Couple), заснованого на однойменному романі Елін Гільдербранд.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Перед публікою вона постала у блискучій сукні кольору еспресо від бренду Ferragamo. Вбрання мало галтер і глибоке декольте. На одне плече зірка накинула чорний жакет із атласними лацканами. Вона мала стрункий та ефектний вигляд.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Аутфіт Кідман доповнила туфлями Paris Texas. У неї було об'ємне укладання з локонами, ніжний макіяж і золоті сережки від Messika.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на кінофестивалі у Венеції Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку у лаконічній чорній сукні по фігурі від бренду Balenciaga. У схожій раніше виходила у світ Кім Кардашян.

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