Яка ефектна: Ріанна у діамантах і чорному ансамблі від Dior прийшла на Паризький тиждень моди

Ріанна відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2024 Модного дому Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Попдіва з'явилася на фешнівенті в ефектному образі total black від французького бренду. На ній була об'ємна муарова куртка на затин із широким відворотом і така сама спідниця-олівець. Підперезалася Рірі чорним шкіряним поясом.

Аутфіт артистка доповнила чорною кепкою, чорними шкіряними рукавичками, білими туфлями з ремінцями на щиколотках і на шпильках, а також чорною сумочкою Lady Dior.

Ріанна / Фото: Getty Images

Ріанна розпустила волосся, зробила насичений макіяж, одягла у вуха діамантові сережки, на шию – діамантове кольє, а на ногу – два браслети з діамантами.

До слова, дев'ять років тому Ріанна стала першою чорношкірою жінкою-моделлю французького бренду Dior.

Нагадаємо, папараці заскочили Ріанну під час відпочинку з родиною у горах.

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