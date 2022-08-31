Яка ефектна: Ріта Ора виступила на фестивалі у корсетній сукні з кристалами від українського дизайнера

Британська артистка вийшла на сцену у сукні від бренду FROLOV.

Ріта Ора виступила на музичному фестивалі ZüRich Openair у Німеччині. Знімки звідти вона опублікувала у себе в Instagram.

"Цюріх - ви були неймовірні! Дякую, що прийшли і повеселився зі мною", - написала артистка.

(гортайте праворуч)

Для виступу Ріта обрала ефектний образ. На ній була корсетна нюдова мінісукня Fireworks від українського дизайнера FROLOV. Вона оздоблена кристалами і торочкою та має оголену спину.

На сайті бренду вартість такої сукні – 4550 євро.

(гортайте праворуч)

Вбрання Ора доповнила ботильонами, інкрустованими стразами, і бежевими колготами.

Свій аутфіт артистка завершила кучерявою зачіскою, яскравим макіяжем із блискітками і золотими прикрасами.

Нагадаємо, Джулія Робертс приміряла квіткову сукню від українського бренду Overthesea.

Читайте також: