Яка ефектна: Серена Вільямс вийшла на сцену у кокетливій рожевій сукні з блискітками і пір'ям

Серена Вільямс під час церемонії вручення нагород ESPY у Лос-Анджелесі влаштувала на сцені перфоманс – вона співала і танцювала.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Для цього екстенісистка обрала яскравий кокетливий образ. На ній була рожева асиметрична мінісукня-бюстьє з блискітками і пір'ям.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Аутфіт Серена доповнила босоніжками пастельних кольорів на шпильках і з камінням на ремінцях. У неї було об'ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, срібні сережки-кільця у вухах, срібний браслет на зап'ясті і каблучки на пальцях.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс на червоній доріжці премії позувала в елегантній чорній сукні з сексуальним декольте від бренду Armani Privé. На івент вона прийшлашла разом зі своїм чоловіком та донькою.

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