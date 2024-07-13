Яка ефектна: Серена Вільямс вийшла на сцену у кокетливій рожевій сукні з блискітками і пір'ям

42-річна колишня перша ракетка світу приємно здивувала своїми артистичними здібностями.
Серена Вільямс під час церемонії вручення нагород ESPY у Лос-Анджелесі влаштувала на сцені перфоманс – вона співала і танцювала.
Для цього екстенісистка обрала яскравий кокетливий образ. На ній була рожева асиметрична мінісукня-бюстьє з блискітками і пір'ям.
Аутфіт Серена доповнила босоніжками пастельних кольорів на шпильках і з камінням на ремінцях. У неї було об'ємне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, срібні сережки-кільця у вухах, срібний браслет на зап'ясті і каблучки на пальцях.
Нагадаємо, Серена Вільямс на червоній доріжці премії позувала в елегантній чорній сукні з сексуальним декольте від бренду Armani Privé. На івент вона прийшлашла разом зі своїм чоловіком та донькою.
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