Яка елегантна: Лілі-Роуз Депп у твідовому костюмі з пір'ям прийшла на показ Chanel

Лілі-Роуз Депп відвідала показ Chanel Haute Couture весна-літо 2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Там дівчина з'явилася в елегантному твідовому костюмі, у якому поєдналися чорний, білий і рожевий кольори. Вбрання складалося з приталеного жакета з рукавами три чверті, прикрашеного чорним пір'ям і камінням, та спідниці-олівця. Взута вона була в атласні сірі босоніжки на шпильках із перлинами.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Аутфіт Лілі-Роуз доповнила чорними капроновими колготами і чорною стьобаною сумкою Chanel із золотистою фурнітурою.

Депп розпустила волосся, нафарбувала губи нюдовою помадою і одягла на обличчя чорні окуляри.

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. На ній була сіра дублянка, смугаста водолазка і блакитні рвані джинси.

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