Яка фігура: 50-річна Вікторія Бекхем приміряла пікантне боді

Бренд косметики та парфумерії Victoria Beckham Beauty 50-річної співачки, ексучасниці гурту Spice Girls і дизайнерки Вікторії Бекхем, випустив новий аромат – 21:50 Rêverie, у рекламі якого вона сама і знялася.

В Instagram з'явилося відео з бекстейджу знімань. Зірка позувала на піску на тлі грозового неба.

Вікторія одягнена в одне лише чорне боді, яке пікантно розстебнуте. Її фігура має приголомшливий вигляд.

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"Мій новий аромат, 21:50 Rêverie, глибокий, спокусливий і неймовірно особистий. Темна, сира ваніль і боби тонка з тютюновим листям і кедром. Я створила цей аромат у співпраці з майстром-парфумером Жеромом Епінеттом, щоб пробудити спогади про момент особистого відродження та мрійливий стан", – розповіла Бекхем.

Нагадаємо, раніше розкішна Вікторія Бекхем відвідала церемонію в Парижі – захід BoF 500, на якому вручали нагороди найвпливовішим діячам культури з усього світу, які формують модну індустрію. Зірку сфотографували папараці, коли вона виходила зі свого готелю та прямувала до автомобіля в супроводі охорони. Вікторія була одягнена в ефектний білий костюм-смокінг від свого бренду.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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