Яка гарна: Джулія Робертс у розкішньому вечірньому луку вийшла на червону доріжку

На 28-ту церемонію вручення премії, яка відбулася в готелі Fairmont Century Plaza 55-річна акторка приїхала у чорній довгій сукні Schiaparelli із золотою вишивкою паєтками на декольте та рукавах.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Скромний, але ефектний лук зірка доповнила вечірнім макіяжем, акцентувавши увагу на повіках і зробила гарне укладання локонами, пофарбувавши волосся в рудий колір.

Завершували образ красуні прикраси від Chopard.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Робертс була номінована на найкращу жіночу роль у мінісеріалі за роботу "Газліт", який також був номінований на найкращий мінісеріал. Це американська художня стрічка, яка розповідає про Вотергейтську кризу (політичний скандал у США 1972—1974 років, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона). Головні ролі у ньому зіграли Шон Пенн та Джулія Робертс.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

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