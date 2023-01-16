Яка гарна: Джулія Робертс у розкішньому вечірньому луку вийшла на червону доріжку

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премій Critics' Choice Awards-2023.
На 28-ту церемонію вручення премії, яка відбулася в готелі Fairmont Century Plaza 55-річна акторка приїхала у чорній довгій сукні Schiaparelli із золотою вишивкою паєтками на декольте та рукавах.
Скромний, але ефектний лук зірка доповнила вечірнім макіяжем, акцентувавши увагу на повіках і зробила гарне укладання локонами, пофарбувавши волосся в рудий колір.
Завершували образ красуні прикраси від Chopard.
Робертс була номінована на найкращу жіночу роль у мінісеріалі за роботу "Газліт", який також був номінований на найкращий мінісеріал. Це американська художня стрічка, яка розповідає про Вотергейтську кризу (політичний скандал у США 1972—1974 років, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона). Головні ролі у ньому зіграли Шон Пенн та Джулія Робертс.
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