Яка гарна: екс"Холостяк" Макс Михайлюк зворушив світлиною з підрослою донькою

Щасливий батько вирішив показати підписникам свою доньку.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — зворушив фоловерів новою фотографією зі своєю підрослою донькою Аріаною. Крихітці вже 1 рік і 8 місяців.

Щасливий батько зробив селфі, коли він йшов чи повертався з донькою з прогулянки. Одягнений пілот у чорну куртку з хутряним коміром, а на дівчинці – персикова куртка та біло-червона шапка з помпоном.

Макс Михайлюк з донькою / Instagram Макса Михайлюка

"Давненько нас тут не було. А ми за цей час неабияк підросли", — підписав світлину Макс.

"Татава копія", "Красуня", "Така солодка! Виросла так", "Яке вона янголятко маленьке", "Ухти, які ви дорослі", "Татова буся солоденька", "Наймиліше, що може бути — це тато з донькою", — написали у коменатарях підписники.

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