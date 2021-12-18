Яка гарна: Різ Візерспун одягла мінісукню з лелітками

Образ зірки вийшов яскравим, але елегантним.

Акторка Різ Візерспун була дуже милою та усміхненою, під час нового випуску шоу Джиммі Феллона. Вона прийшла розповісти про свою роботу над мультфільмом "Співай 2", в якому озвучувала свиню Розіту.

На шоу зірка з'явилася в гарному вечірньому образі — темно-синій мінісукні з довгими рукавами, яка була повністю розшита лелітками, а спереду її прикрашала трохи світліша смужка тканини. Фінальними штрихами образу стали зачіска, ніжний макіяж, золоті прикраси та чорні туфлі із відкритим мисом.

Різ Візерспун / Getty Images

До речі, прем'єру цього мультфільму Різ відвідала зі своєю 22-річною донькою Авой Філіпп, яка дуже схожа на маму.

Різ Візерспун / Getty Images

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