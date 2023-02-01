Яка красива: американська зірка реаліті підкреслила стрункі ноги твідовою мініспідницею

Мама двох дітей Челсі Лазкані має стрункий та розкішний вигляд.

Зірка п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix - Selling Sunset - Челсі Лазкані потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

30-річна красуня мала чудовий вигляд у твідовому рожевому костюмі у чорну клітинку, який складався із вкороченого жакета і мініспідниці, і чорних капронових колготах. Спідниця ідеально підкреслила стрункі і довгі ноги акторки. У цьому вбранні вона також блиснула пласким животом.

Образ Лазкані доповнила чорними лакованими стріпами і чорною сумкою. Зірка зробила собі укладання, насичений гарний макіяж, вуха прикрасила масивними діамантовими сережками і завершила лук довгим червоним манікюром.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Selling Sunset – це реалітішоу про ринок нерухомості у Лос-Анджелесі. Воно вийшло на Netflix у 2019 році і одразу ж набуло популярності.

В центрі сюжету шоу - команда грізних жінок-брокерів із офісу Oppenheim Group агентства нерухомості з бульвару Сансет. Вони продають багатомільйонні особняки зіркам і мільярдерам.

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