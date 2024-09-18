Яка красива: Демі Мур у розкішній сукні-бюст'є презентувала фільм "Субстанція"

61-річна акторка у цікавому вбранні від Oscar de la Renta з'явилася на прем'єрі своєї нової роботи.

Демі Мур відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру сатиричного горор-трилеру режисерки Каролі Фаржа "Субстанція", у якому зіграла головну роль.

На червоній доріжці акторка продемонструвала ефектний образ. На ній була цікава червона сукня-бюст'є з весняної колекції 2024 бренду Oscar de la Renta. Вбрання було покрите червоними деталями, схожими на пелюстки, і чорною облямівкою, що нагадувала вітражі.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру, гарний бюст і тендітні ключиці.

Демі Мур / Фото: Associated Press

У Демі була красива зачіска з локонами і макіяж з пишними віями. Зону декольте і руки вона намастила глітером.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Аутфіт Мур доповнила діамантовими прикрасами: довгими сережками, браслетами і каблучками.

Підтримати зіркову маму прийшли її доньки від Брюса Вілліса – Скаут, Таллула і Румер.

Демі Мур із доньками – Скаут, Таллула і Румер / Фото: Associated Press

Демі також позувала зі своїми колегами за стрічкою.

Маргарет Кволлі, Коралі Фаргіт, Денніс Квейд і Демі Мур / Фото: Associated Press

Про фільм:

Фільм "Субстанція" – сенсація цьогорічного Каннського кінофестивалю, який отримав приз за найкращий сценарій.

У картині також зіграла Маргарет Кволлі, відома за ролями у "Бідолашних створіннях", "Одного разу в Голлівуді" і "Покоївці", і Денніс Квейд ("G.I.Joe: Атака кобри", "Життя і мета собаки", "Замкнене коло"), який в останній момент перед стартом знімань замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022 року.

Маргарет Кволлі, Коралі Фаргіт, Денніс Квейд і Демі Мур / Фото: Associated Press

За сюжетом стрічки Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка і володарка премії "Оскар" веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється "субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю (Маргарет Кволлі): молодша, гарніша, досконаліша... І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.

В український прокат горор-трилер "Субстанція" вийде 10 жовтня.

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