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Яка красива: Діта фон Тіз вечірньою сукнею з вишивкою підкреслила сексуальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Яка красива: Діта фон Тіз вечірньою сукнею з вишивкою підкреслила сексуальну фігуру

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

50-річна діва бурлеску в ефектному образі відвідала світський захід.

Діта фон Тіз відвідала модну виставку "Crown To Couture" у Кенсінгтонському палаці у Лондоні.

Діва бурлеску з'явилася там в ефектному аутфіті. На ній була вечірня чорна сукня максі від бренду Jenny Packham, яка ідеально підкреслила її сексуальну струнку фігуру. Вбрання було розшите золотистою вишивкою із бісеру та каміння, а також мало пікантний V-подібний виріз.

Діта фон Тіз / © Getty Images
Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила вишуканими чорними рукавичками і клатчем. Вона зробила ретрозачіску і насичений макіяж із червоною помадою і чорними стрілками. У вухах були елегантні золоті сережки з діамантами.

Нагадаємо, на церемонії нагородження Olivier Awards у Королівському Альберт-Голі Діта постала у срібній сукні з паєтками і камінням та сексуальним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
691
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