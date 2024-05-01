Яка красива: Емілі Блант у помаранчевій сукні сяяла на прем'єрі фільму

Емілі Блант відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру комедійного екшену "Каскадер", у якому виконала головну роль.

На червоній доріжці акторка з'явилася у яскравому аутфіті. На ній була помаранчева асиметрична сукня, розшита бісером, від бренду Armani Privé, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Вбрання Блант доповнила золотистими босоніжками з плетінням від Alexandre Birman, золотими браслетами з камінням, каблучками та елегантними сережками. Вона зробила об'ємне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. Емілі мала дуже гарний вигляд.

Про фільм:

Це історія про Джоді Морено (Емілі Блант), яка знімає свою першу стрічку як режисерка, і про каскадера Колта (Раян Гослінг), який дублює головного актора цього фільму. Колт виконує складні трюки, стрибає з висоти і постійно ризикує своїм життям для ефектних кіносцен.

Джоді дуже хвилюється, адже хоче, щоб її перший фільм вийшов якнайкращим. Її весь час підтримує Колт, із яким вона мала романтичні стосунки, але їхні почуття нікуди не зникли. І тут раптом головний актор картини зникає. Морено не може завершити знімання свого фільму без нього, а Колт погоджується на авантюру і вирушає на пошуки зниклого актора.

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