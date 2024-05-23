Яка красива: Гайді Клум у персиковій сукні від українського бренду позувала на галавечорі

Німецька супермодель з'явилася на благодійному івенті у супроводі своєї доньки.

У межах Каннського кінофестивалю відбувся 30-й щорічний галаконцерт amfAR у Hotel du Cap-Eden-Roc. На традиційній галавечері amfAR збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

На захід було запрошено багато зіркових гостей, серед яких була і Гайді Клум, яка прийшла разом зі своєю 20-річною донькою Лені.

Гайді Клум із донькою / Фото: Associated Press

Супермодель і суддя America's Got Talent мала неймовірний вигляд. Вона була одягнена у пишну асиметричну сукню персикового відтінку з воланами з колекції SS24 "Швидкість емоцій" українського бренду Lever Couture. Вбрання оголювало одну ногу Гайді і мало шлейф, який їй допомагали укладати на підлозі, щоб зробити гарні світлини. Взута вона була у світлі атласні босоніжки.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Аутфіт модель доповнила укладанням, зачесаним назад, макіяжем із акцентом на очах і розкішними масивними діамантово-смарагдовими сережками.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

На Лені була чорна в'язана сукня-сітка на широких бретельках, прикрашена об'ємними квітами, від бренду Raisa Vanessa, а також чорні босоніжки на високих платформах. Їй зробили акуратну зачіску і макіяж із чорними стрілками, у вухах у неї було діамантове кольє, а у вухах – діамантові сережки-цвяшки.

Гайді Клум із донькою Лені / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гайді Клум побувала на заході, організованому Алессандрою Амбросіо та Сінді Мелло на підтримку Brazilian Soul Fund та Brazil Foundation. Там вона з'явилася у червоному міні з декольте, у якому продемонструвала стрункі ноги.

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