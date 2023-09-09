Яка красива: розкішна Сара Джессіка Паркер у лавандовій мереживній сукні прийшла на церемонію

Сара Джессіка Паркер відвідала щорічну церемонію вручення премії Daily Front Row Fashion Media Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Для заходу акторка обрала розкішний образ. На ній була мереживна корсетна сукня міді ніжного лавандового кольору з пікантне декольте від бренду Oscar de la Renta. Вбрання чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Сукню Сара гармонічно скомбінувала із кислотно-жовтими туфлями, прикрашеними брошками з камінням.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Лук Паркер доповнила сумкою кольору індиго з лелітками. Акторка зробила гарне укладання, макіяж смокі-айс, прикрасила вуха сережками-кафами з камінням. Синій манікюр завершив лук зірки.

Сара Джессіка мала просто неймовірний вигляд. Вона з упевненістю позувала перед фотографами і дарували всім довкола свою сяючу усмішку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер у довгій сукні в квітковий принт сходила з чоловіком на галавечір.

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