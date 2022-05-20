Яка красива: Тіна Кароль у ніжній сукні-вишиванці з'явилася на Каннському кінофестивалі

Яка красива: Тіна Кароль у ніжній сукні-вишиванці з'явилася на Каннському кінофестивалі

Артистка виступила на благодійному вечорі "Золотого глобусу" на Каннському кінофестивалі.

Вчора, 19 травня, у День вишиванки Тіна Кароль взяла участь у благодійному вечорі на підтримку кіноіндустрії України, який відбувся в межах Каннського кінофестивалю.

Там Тіна з'явилася у гарній сукні-вишиванці від українського бренду FOBERINI.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Українська співачка була спеціальною гостею. Вона виконала свій легендарний хіт "Намалюю тобі зорі".

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

"Війна - це не блокбастер, це зухвале свавілля, на меті якого знищення нації. Але завдяки мужності українського народу, потужній українській армії, підтримці усього світу загалом та кожної людини окремо - Україна переможе та стане найпотужнішою країною Європи", - сказала артистка після свого виступу.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

В межах вечора зібрали кошти до фонду ICFR на підтримку українських кінематографістів, а також до фонду DOCU DAYS UA на підтримку кіноспільноти України.

"Із 75-м Каннським кінофестивалем та майбутнім 80-м "Золотим глобусом" ми маємо честь підтримати кіноспільноту України. Нашими загальними зусиллями ми маємо на меті надіслати потужний меседж світовій індустрії кіно та ЗМІ, щоб вони продовжували об'єднуватися навколо України та продовжували робити свій внесок у будь-який спосіб зберегти Україну вільною та демократичною", – сказала президентка HFPA Хелен Хене, яка проводить щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус".

А на своїй сторінці в Instagram Хелен виклала знімок з Тіною.

"Дякуємо Тіні Кароль за підтримку нашого заходу зі збору коштів для українських кінематографістів", - написала Хене.

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