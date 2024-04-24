Яка красива: Зендея у квітковій ретросукні і лубутенах сходила на ранкове шоу

Акторка мала тендітний і милий вигляд у цьому вбранні.

Зендея потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове шоу Good Morning America, що на телеканалі ABC.

В ефірі вона розповіла про фільм "Суперники", у якому зіграла головну роль.

Для своєї появи акторка обрала милий образ, у якому мала дуже гарний вигляд. На зірці була біла ретро-сукня з квітковим жовто-зеленим принтом і зеленими смужками від бренду Erdem. Вбрання довжини міді мало тонкі бретельки та пишну спідницю із фатиновим підспідничником.

Зендея / Фото: Getty Images

Зендея доповнила аутфіт білими туфлями на шпильках Christian Louboutin і діамантовими прикрасами від Bulgari.

Їй зробили гарне укладання з прикореневим об'ємом, макіяж у ніжних відтінках і французький манікюр.

В українсьький прокат фільм "Суперники" виходить 25 квітня.

Нагадаємо, раніше Зендея вийшла у світ у кислотно-жовтій сукні з тенісним м'ячем від бренду Celia Kritharioti.

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