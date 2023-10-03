Яка красунечка: екс"Холостяк" Макс Михайлюк замилував відео з підрослою донькою

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – опублікував в Instagram відео зі своєю 2-річною донькою Аріаною. Дівчинка помітно підросла і стала дуже схожою на свою маму – модель Дашу Хлистун.

На відео Аріана бігає квартирою у дорослих футболках і бавиться з татом.

Підписники у захваті від відео:

"Татова квіточка, мамине сонечко, солоденька донечка", "Яка мила дівчинка", "Вже бігає – як час швидко летить", "Ого, як вже дівчинка виросла", "Мамина і папина принцеса, така уже доросла ,чужі дітки швидко ростуть", – написали вони.

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