Яка красуня: 20-річна донька Беллуччі і Касселя у боді з вирізами на талії прийшла на фешншоу

Дева Кассель побувала на показі бренду Dior, амбасадоркою якого вона є від 2024 року.

Старша донька Моніки Беллучічі і Венсана Касселя – 20-річна Дева Кассель – відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 Модного дому Christian Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Дівчина з'явилася там у стильному образі від французького бренду. На ній був костюм графітового відтінку, який складався з жакета і широких штанів із білими лампасами та стрілками. А ще на ній було чорне боді з вирізами на талії і чорний шкіряний пояс.

Дева Кассель / Фото: Getty Images

Вбрання Дева поєднала зі зручними чорно-білими кросівками. Шию вона прикрасила срібним довгим ланцюжком. Дівчина зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями і бежевою помадою та чорний манікюр.

Дева – справжня красуня з пронизливим поглядом. І з кожним роком вона все більше стає схожою на свою зіркову маму, а її унікальний стиль робить її все яскравішою.

Нагадаємо, Дева Кассель продовжує успішно розвивати свою модельну та акторську кар'єру. Вона знялася вже для багатьох глянців і регулярно бере участь у модних показах. У 2023 році Кассель знялася у головній ролі повнометражного фільму "Прекрасне літо". А минулоріч вона стала амбасадоркою Dior, презентуючи не лише одяг, а й косметичну лінію.

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