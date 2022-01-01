Яка красуня: Бар Рафаелі в сексуальному боді позувала на дивані

Ізраїльська модель Бар Рафаелі ностальгує за зніманнями.

36-річна мати трьох дітей, схоже, втомилася від декретної відпустки. Її сторінка рясніє знімками, на яких вона позує в купальниках, в оголеному вигляді або ось як на цьому фото в розкішному чорному боді і з мейкапом на обличчі.

Бар заскочена лежачи на дивані під час якогось знімання і модель має дуже сексуальний вигляд. У підписі під цим знімком Бар написала: "Королева", і, мабуть, саме так їй хочеться зараз себе почувати.

Раніше у своїх публікаціях Рафаелі показувала фотографії, де позувала в суцільному купальнику, вихваляючись ідеальними сідницями.

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