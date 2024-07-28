Яка стильна: Дженніфер Еністон у сорочці та пісочних штанях на зніманнях у Нью-Йорку

Дженніфер бере участь у зніманнях четвертого сезону серіалу "Ранкове шо", де грає журналістку Алекс Леві. Папараці заскочили знаменитість у районі Флетайрон у Нью-Йорку.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Еністон мала чудовий вигляд і була одягнена в білу сорочку без рукавів та пісочні штани-кльош з високою талією. У неї було розпущене волосся, через плече висіла маленька коричнева плетена сумка на тонкому ремінці, на зап'ясті був годинник на золотому браслеті і золота каблучка на пальці. Також акторка зробила легкий повсякденний макіяж і світлий манікюр.

До речі, Дженніфер Еністон знову відростила волосся, адже раніше вона з'являлася на публіці з коротким каре. Або їй просто наростили потрібну довжину для знімань.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

У своєму блогу в Instagram Дженніфер також публікувала фотографії зі знімального майданчика "Ранкового шоу" зі своїми колегами і, зокрема, з Різ Візерспун.

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